Neuer stellt bei CL-Spektakel Negativ-Rekord auf

Keine direkte Schuld

Trotz der fünf Gegentreffer traf den Bayern-Keeper keine klare Mitschuld. Vielmehr hatte die Defensive große Probleme mit dem Tempo und der Qualität der PSG-Offensive rund um Khvicha Kvaratskhelia und Ousmane Dembélé. „PSG hat es stark gemacht, und wir hatten vielleicht auch nicht das Quäntchen Glück“, so Neuer. „Fünf Tore stören die Defensive und den Torwart natürlich. Aber wir stecken nicht den Kopf in den Sand.“