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„Das stört einen“

Neuer stellt bei CL-Spektakel Negativ-Rekord auf

Champions League
29.04.2026 06:59
Manuel Neuer
Manuel Neuer(Bild: EPA/YOAN VALAT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das gab’s noch nie! Manuel Neuer stellt beim 4:5-Spektakel der Bayern gegen PSG einen Negativ-Rekord auf.

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Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain konnte Bayern-Goalie Neuer keinen einzigen Schuss entschärfen. Laut ESPN ist der 40-Jährige damit der erste Torhüter seit 16 Jahren, der in einem K.o.-Spiel fünf Gegentore ohne Parade hinnehmen musste. Ein bitterer Negativ-Rekord ...

Neuer erklärt die Szenen
Nach der Partie ordnete der Routinier die Gegentore in der „Mixed Zone“ ein: „Man hat die Tore gesehen. Da ist es schwer, einen zu halten. Zweimal war es sehr knapp gewesen, wo ich eventuell drankomme beziehungsweise ihn auch touchiere.“

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Keine direkte Schuld
Trotz der fünf Gegentreffer traf den Bayern-Keeper keine klare Mitschuld. Vielmehr hatte die Defensive große Probleme mit dem Tempo und der Qualität der PSG-Offensive rund um Khvicha Kvaratskhelia und Ousmane Dembélé. „PSG hat es stark gemacht, und wir hatten vielleicht auch nicht das Quäntchen Glück“, so Neuer. „Fünf Tore stören die Defensive und den Torwart natürlich. Aber wir stecken nicht den Kopf in den Sand.“

Für das Rückspiel zeigt er sich kämpferisch: „Wenn wir gut aufgelegt sind, können wir ihnen wehtun – und wir können es hinten besser machen.“

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