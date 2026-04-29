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Im Megapark gefeiert

Ski-Star genoss Liebesurlaub am „Ballermann“

Wintersport
29.04.2026 05:58
Veronika Aigner genoss mit ihrem Freund Roland den Urlaub auf Mallorca.
Veronika Aigner genoss mit ihrem Freund Roland den Urlaub auf Mallorca.(Bild: Veronika Aigner)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Nach einer Megasaison feierte Paraski-Ass Veronika Aigner nun im Megapark, der einer der angesagtesten Partytempel auf Mallorca ist. Mit dabei im verdienten Urlaub nach vier Paralympics-Goldmedaillen, einer Silbernen sowie der großen Kristallkugel und zwei kleinen in Abfahrt und Super-G war Freund Roland, mit dem sie zuvor in Wien auf einer großen Demonstration der Bauern war.

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Mit Roland st die 23-Jährige seit sechs Monaten liiert. Die Niederösterreicherin, die wegen des angeborenen Grauen Stars nur acht Prozent Sehvermögen hat, sagt über ihn: „Er ist wie ein Ladekabel für meine Batterie und Ruhepol in einem. So richtig hat es sich noch nie angefühlt. Bei ihm war es Liebe auf den ersten Blick, ich war da eher sehbehindert.“

Bei den Paralympics in Cortina gewann Veronika Aigner 4 x Gold und 1 x Silber.
Bei den Paralympics in Cortina gewann Veronika Aigner 4 x Gold und 1 x Silber.(Bild: GEPA)

„Teilweise ein bissl zu viel für mich“
Das Krafttanken im Urlaub war wichtig. Vroni erzählt: „Die Paralympics waren sehr anstrengend. Aber auch die Zeit danach mit den vielen Interviews und Ehrungen war belastend, da lag viel Druck auf mir. Es war schwierig, meine Arbeit und alle Termine unter einem Hut zu bekommen. Ich bin eigentlich eine recht starke Persönlichkeit, die stark im Nehmen ist. Aber das war teilweise ein bissl zu viel für mich.“

Extra Urlaub für Demonstration genommen
Ganz wichtig war Aigner ihre Teilnahme bei der großen Demonstration der Bauern in Wien Anfang April: „Dafür habe ich mir extra Urlaub genommen. Wir haben eine kleine Landwirtschaft daheim und ich möchte nach meiner Karriere auch eine kleine Landwirtschaft aufbauen.“ Sie fuhr auf einem der rund 350 Traktoren auf dem Ring mit: „Es war gigantisch, wie alle zusammengehalten haben.“

Veronika Aigner hilft bei der kleinen Landwirtschaft daheim immer mit, wenn sie Zeit hat. Ihr ...
Veronika Aigner hilft bei der kleinen Landwirtschaft daheim immer mit, wenn sie Zeit hat. Ihr Berufswunsch nach der Skikarriere: Landwirtin!(Bild: Veronika Aigner)

„Arbeit der Bauern müsste mehr wertgeschätzt werden“
Die 23-Jährige betont: „Ganz wichtig ist eine lückenlose Herkunftskennzeichnung. In Österreich sind die Auflagen sehr streng, das macht alles teurer. Und dann werden aus dem Ausland billige Lebensmittel eingekauft. Da will man gar nicht wissen, was da alles drin ist. Das ist nicht fair.“

Zweiter Punkt: „Die Dieselpreise müssen sinken. Ein Tag auf dem Acker mit dem Traktor ist derzeit richtig teuer. Das kann sich bald keiner mehr leisten.“ Dazu meint Aigner: „Die Förderungen für die Bauern müssten erhöht werden. Sie arbeiten fast rund um die Uhr, das müsste noch viel mehr wertgeschätzt werden.“

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