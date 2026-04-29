Ski-Star genoss Liebesurlaub am „Ballermann“

„Teilweise ein bissl zu viel für mich“

Das Krafttanken im Urlaub war wichtig. Vroni erzählt: „Die Paralympics waren sehr anstrengend. Aber auch die Zeit danach mit den vielen Interviews und Ehrungen war belastend, da lag viel Druck auf mir. Es war schwierig, meine Arbeit und alle Termine unter einem Hut zu bekommen. Ich bin eigentlich eine recht starke Persönlichkeit, die stark im Nehmen ist. Aber das war teilweise ein bissl zu viel für mich.“