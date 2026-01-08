Billie Eilish trägt Top und 7 Mio. Fans gefällt‘s

Billie Eilish schreibt auf Instagram „Hey“ und ihre Fans rasten aus! Das neueste Posting der 24-Jährigen sorgt derzeit für jede Menge Furore im Netz. Der Grund: der außergewöhnliche Look der Chartstürmerin!
Auf den ersten Blick wirkt das neueste Instagram-Foto von Billie Eilish recht unspektakulär. Die Sängerin hält einen Keks in der Hand und blickt mit Schmollmund in die Kamera. Aber ein Detail lässt die Fans gerade ausrasten: das Pünktchen-Top, in das die 24-Jährige für diese Aufnahme geschlüpft war.
Sehen Sie hier das Foto von Billie Eilish, das aktuell für Furore sorgt:
Fans rasten völlig aus
Ein für Eilish tatsächlich sehr ungewöhnlicher Look. Denn eigentlich zeigt sich die Sängerin am liebsten in lässigen Baggy-Klamotten in der Öffentlichkeit. Und das nicht nur auf der Bühne, sondern selbst am Red Carpet – dort, wo andere Stars nicht mit ihren Reizen geizen.
Umso aufgeregter sind die Fans über den aktuellen Schnappschuss, in dem ihr Idol nicht nur viel Haut, sondern vor allem ihre Kurven zeigt. Unglaubliche 7,6 Millionen Likes heimste Eilish für das Posting schon ein.
Und nicht nur das: Fast 70.000 Kommentare sammelten sich neben dem Foto bereits an. „So wunderschön“, „Hallo Königin“, „Danke, lieber Gott“ oder „Billie ist so süß“, tippten sich die Fans mit Komplimenten regelrecht die Finger wund.
Instagram-Rekord ungeschlagen
Mit Instagram-Rekorden kennt sich Billie Eilish übrigens aus. Denn auch, wenn das aktuelle Bild zu den meist-gelikten auf ihrem Profil gehört, ihr absolutes Spitzen-Posting bleibt weiter ungeschlagen.
Unglaubliche 21 Millionen Likes erhielt die Sängerin für ein Foto im Jahr 2021. Damals präsentierte Billie ihren Fans ihre neue, blonde Haarfarbe.
