Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Furore-Foto auf Insta

Billie Eilish trägt Top und 7 Mio. Fans gefällt‘s

Society International
08.01.2026 14:51
Dieses Bild von Billie Eilish sorgt derzeit auf Instagram für Furore.
Dieses Bild von Billie Eilish sorgt derzeit auf Instagram für Furore.(Bild: instagram.com/billieeilish)

Billie Eilish schreibt auf Instagram „Hey“ und ihre Fans rasten aus! Das neueste Posting der 24-Jährigen sorgt derzeit für jede Menge Furore im Netz. Der Grund: der außergewöhnliche Look der Chartstürmerin!

0 Kommentare

Auf den ersten Blick wirkt das neueste Instagram-Foto von Billie Eilish recht unspektakulär. Die Sängerin hält einen Keks in der Hand und blickt mit Schmollmund in die Kamera. Aber ein Detail lässt die Fans gerade ausrasten: das Pünktchen-Top, in das die 24-Jährige für diese Aufnahme geschlüpft war.

Sehen Sie hier das Foto von Billie Eilish, das aktuell für Furore sorgt:

Fans rasten völlig aus
Ein für Eilish tatsächlich sehr ungewöhnlicher Look. Denn eigentlich zeigt sich die Sängerin am liebsten in lässigen Baggy-Klamotten in der Öffentlichkeit. Und das nicht nur auf der Bühne, sondern selbst am Red Carpet – dort, wo andere Stars nicht mit ihren Reizen geizen.

Umso aufgeregter sind die Fans über den aktuellen Schnappschuss, in dem ihr Idol nicht nur viel Haut, sondern vor allem ihre Kurven zeigt. Unglaubliche 7,6 Millionen Likes heimste Eilish für das Posting schon ein.

Lesen Sie auch:
Billie Eilish attackiert auf Instagram Elon Musk.
Attacke auf Tesla-Chef
Billie Eilish schimpft Musk „erbärmliche Schlampe“
14.11.2025
Spendet 11,5 Mio. $
Billie Eilish an Milliardäre: „Gebt euer Geld ab!“
31.10.2025

Und nicht nur das: Fast 70.000 Kommentare sammelten sich neben dem Foto bereits an. „So wunderschön“, „Hallo Königin“, „Danke, lieber Gott“ oder „Billie ist so süß“, tippten sich die Fans mit Komplimenten regelrecht die Finger wund.

Instagram-Rekord ungeschlagen
Mit Instagram-Rekorden kennt sich Billie Eilish übrigens aus. Denn auch, wenn das aktuelle Bild zu den meist-gelikten auf ihrem Profil gehört, ihr absolutes Spitzen-Posting bleibt weiter ungeschlagen.

Unglaubliche 21 Millionen Likes erhielt die Sängerin für ein Foto im Jahr 2021. Damals präsentierte Billie ihren Fans ihre neue, blonde Haarfarbe.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
128.644 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
122.896 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
117.667 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Mehr Society International
Furore-Foto auf Insta
Billie Eilish trägt Top und 7 Mio. Fans gefällt‘s
Wurde 63 Jahre alt
Bruder von Hollywoodstar Patrick Swayze gestorben
Premiere überschattet
Todesfälle erschüttern Team von „Checker Tobi“
Und zeigt Liebesbeweis
Katy Perry teilt Knutsch-Foto mit Justin Trudeau
„Mein Engel ist tot“
Influencerin trauert um zwei Monate alten Sohn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf