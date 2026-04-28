Führung in Kiew droht Israel mit Sanktionen

Zeitung: Heuer bereits vier Lieferungen nach Israel

Nach Recherchen der regierungskritischen Zeitung „Haaretz“ ist es in diesem Jahr bereits die vierte derartige Lieferung. Schon seit 2023 sei in Israel mehrfach Fracht eingetroffen, die aus den besetzten Gebieten stammen könnte; es gebe ein „bestimmtes Muster“. Selenskyj sagte, Sanktionen sollten diejenigen treffen, die das Getreide transportieren, und „die Personen und Firmen, die von diesem kriminellen Schema zu profitieren versuchen“.