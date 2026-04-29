Mondäne Köpfe in Wien und Aufzüge in Manhattan

Sie war mondän und extravagant, ein Superstar der Wiener Gesellschaft und der Salons der zwanziger und dreißiger Jahre: Vally Wieselthier, 1895 geborene Tochter eines Hofadvokaten, brachte mit 16 die provokante Mappe „Das Leben der Dame“ heraus und teilte den Eltern mit, dass sie nie heiraten werde. Ihr Image als „leading woman artist“ war ihr wichtiger.