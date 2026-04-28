Der „Sommer am Berg“ schmeckt nach Schwermetall

Die Grazer Speilstätten setzen beim heurigen Sommerprogramm auf der Kasemattenbühne vermehrt auf Rock und Heavy Metal. Auch Austropop und Kabarett sind stark vertreten. Die Oper hingegen musste man aus budgetären Gründen streichen.
Die große Opernproduktion am Schloßberg musste aus budgetären Gründen gestrichen werden, stattdessen setzen Bernhard Rinner, Geschäftsführer der Spielstätten Graz, und sein Team heuer im Sommer voll auf den Rock: „Das Genre hat eine große Fanbase, die auch bereit ist, sich für ein gutes Konzert oder Festival ins Auto zu setzen und in eine andere Stadt zu fahren“, bestätigt Georg Schauer, der für diesen Bereich verantwortlich zeichnet. Gemeinsam mit dem Kapfenberger Veranstalter United Colors Events hat er etwa das Core&More-Festival aus der Taufe gehoben: Am 7. Juni holt man internationale Stars der Metalcore-Szene nach Graz, die sich am Schloßberg den Frust von der Seele schreien werden.
Damit ergänzt man das Angebot der lauten Töne: Denn das „Metal on the Hill“-Festival (heuer am 29. August) hat die Kasemattenbühne schon vor zehn Jahren als Rock-Location etabliert. Zudem holt man auch Rock-Legenden wie Nazareth (20. Juni), Wolfmother (11. Augst), Beatsteaks (17. Juni), White Lies (22. Juli) oder die Sportfreunde Stiller (23. Juli) auf den Berg.
Doch auch abseits des Rock-Schwerpunkts gibt es vieles zu sehen. Eröffnet wird die Saison Mitte Mai mit zwei Auftritten des Herbert Pixner Projekt. In puncto Austropop warten mit Konzerten von Edmund (16. 5.), Folkshilfe (14. 6.), Julian Le Play (18. 6. ), Gert Steinbäcker (19. 6. ) und Peter Cornelius (25. & 26. 7. ) zahlreiche Höhepunkte.
Auch in der Kabarett-Schiene steht einiges an: Alex Kristan (28. 5.), Lisa Eckhart (2. 7.), Lydia Prenner-Kasper (21. 7.) Barbara Balldini (13. 8.) und Gerry Seidl (9. 9.). Zudem warten zahlreiche Tribute-Shows und gleich zwei Jedermänner: Philipp Hochmair kommt am 21. 6. wieder mit „Jedermann Reloaded 2.0“ und vom 4. bis 6. September zeigt dann TV-Schauspieler Julian Weigend „Jedermann – Graz’26“.
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