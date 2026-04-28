Der „Sommer am Berg“ schmeckt nach Schwermetall

Die große Opernproduktion am Schloßberg musste aus budgetären Gründen gestrichen werden, stattdessen setzen Bernhard Rinner, Geschäftsführer der Spielstätten Graz, und sein Team heuer im Sommer voll auf den Rock: „Das Genre hat eine große Fanbase, die auch bereit ist, sich für ein gutes Konzert oder Festival ins Auto zu setzen und in eine andere Stadt zu fahren“, bestätigt Georg Schauer, der für diesen Bereich verantwortlich zeichnet. Gemeinsam mit dem Kapfenberger Veranstalter United Colors Events hat er etwa das Core&More-Festival aus der Taufe gehoben: Am 7. Juni holt man internationale Stars der Metalcore-Szene nach Graz, die sich am Schloßberg den Frust von der Seele schreien werden.