Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grazer Kasemattenbühne

Der „Sommer am Berg“ schmeckt nach Schwermetall

Steiermark
28.04.2026 19:00
Beste Stimmung bei Rock-Konzerten am Grazer Schloßberg
Beste Stimmung bei Rock-Konzerten am Grazer Schloßberg(Bild: Sebastian Neugebauer)
Porträt von Christoph Hartner
Von Christoph Hartner

Die Grazer Speilstätten setzen beim heurigen Sommerprogramm auf der Kasemattenbühne vermehrt auf Rock und Heavy Metal. Auch Austropop und Kabarett sind stark vertreten. Die Oper hingegen musste man aus budgetären Gründen streichen.

0 Kommentare

Die große Opernproduktion am Schloßberg musste aus budgetären Gründen gestrichen werden, stattdessen setzen Bernhard Rinner, Geschäftsführer der Spielstätten Graz, und sein Team heuer im Sommer voll auf den Rock: „Das Genre hat eine große Fanbase, die auch bereit ist, sich für ein gutes Konzert oder Festival ins Auto zu setzen und in eine andere Stadt zu fahren“, bestätigt Georg Schauer, der für diesen Bereich verantwortlich zeichnet. Gemeinsam mit dem Kapfenberger Veranstalter United Colors Events hat er etwa das Core&More-Festival aus der Taufe gehoben: Am 7. Juni holt man internationale Stars der Metalcore-Szene nach Graz, die sich am Schloßberg den Frust von der Seele schreien werden.

Damit ergänzt man das Angebot der lauten Töne: Denn das „Metal on the Hill“-Festival (heuer am 29. August) hat die Kasemattenbühne schon vor zehn Jahren als Rock-Location etabliert. Zudem holt man auch Rock-Legenden wie Nazareth (20. Juni), Wolfmother (11. Augst), Beatsteaks (17. Juni), White Lies (22. Juli) oder die Sportfreunde Stiller (23. Juli) auf den Berg.

Grammy-Preisträger: Wolfmother ist einer der Acts, die im Sommer die Grazer Schloßbergbühne ...
Grammy-Preisträger: Wolfmother ist einer der Acts, die im Sommer die Grazer Schloßbergbühne rocken werden(Bild: Andrew Stockdale)

Doch auch abseits des Rock-Schwerpunkts gibt es vieles zu sehen. Eröffnet wird die Saison Mitte Mai mit zwei Auftritten des Herbert Pixner Projekt. In puncto Austropop warten mit Konzerten von Edmund (16. 5.), Folkshilfe (14. 6.), Julian Le Play (18. 6. ), Gert Steinbäcker (19. 6. ) und Peter Cornelius (25. & 26. 7. ) zahlreiche Höhepunkte.

Auch in der Kabarett-Schiene steht einiges an: Alex Kristan (28. 5.), Lisa Eckhart (2. 7.), Lydia Prenner-Kasper (21. 7.) Barbara Balldini (13. 8.) und Gerry Seidl (9. 9.). Zudem warten zahlreiche Tribute-Shows und gleich zwei Jedermänner: Philipp Hochmair kommt am 21. 6. wieder mit „Jedermann Reloaded 2.0“ und vom 4. bis 6. September zeigt dann TV-Schauspieler Julian Weigend „Jedermann – Graz’26“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
28.04.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
127.611 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
112.329 mal gelesen
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Steiermark
Ehefrau erschossen: Ganzer Ort in Schockstarre
102.186 mal gelesen
In diesem Haus, mitten in einer idyllischen Wohngegend im Heimschuher Ortsteil Unterfahrenbach, ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1615 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um Milliarden
1449 mal kommentiert
Montagmittag klärten Babler, Stocker und Meinl-Reisinger die letzten Details zum Budget unter ...
Kolumnen
Man kann nur hoffen, dass es diesmal anders kommt
1417 mal kommentiert
Ist es wirklich „kein Krisenbudget“, das die Regierungsspitze samt Finanzminister schnürte?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf