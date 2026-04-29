243 Tage ohne Sieg! „Da bleibt man nicht gesund!“

Von der WSG Tirol gekommen, gleich in der ersten Saison als Legionär bei Traditionsklub Willem II Stammspieler geworden, später in der Ehrendivision gegen Ajax, PSV oder etwa Feyenoord gefordert gewesen, dramatisch abgestiegen und nun wieder kurz vor der Rückkehr nach ganz oben – krone.at hat der Wiener Raffael Behounek nun von seinen verrückten drei Jahren in Tilburg erzählt. Auf die Triumphe ist der 29-Jährige im 1. Teil des Interviews genauso zu sprechen gekommen wie auf die 243 sieglosen und psychisch belastenden Tage im Vorjahr, die fehlende Essenskultur in den Niederlanden oder das Glück, daheim jemanden zu haben, dem es „wurscht“ ist, was er macht, wer er ist oder wie viel Geld er verdient ...