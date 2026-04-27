Grazer Forum Stadtpark wird zur Insel der Einsamen

Mitte Mai startet das Grazer Forum Stadtpark den heurigen Jahresschwerpunkt und stellt dabei die Gefahren der Vereinsamung ins Zentrum.
Die Menschen werden immer einsamer: Soziale Strukturen wie Großfamilien und Vereine bröckeln, Smartphones fungieren als Vereinsamungsmaschinen und auch der Trend zur „Me-Time“ lässt das Miteinander gesellschaftlich in den Hintergrund treten.
All diese Tendenzen thematisiert das Forum Stadtpark heuer in seinem Jahresschwerpunkt und verwandelt sich dafür zur „Insel der Einsamen“ – diesen Namen trägt auch die erste Ausstellung, die Mitte Mai eröffnet wird und sich mit dem Bett als Rückzugsort beschäftigt. Ebenfalls im Mai startet eine Online-Performance über die Heilsversprechen, die Social Media gegen Einsamkeit anbietet. Zudem stehen literarische Reisen zur Einsamkeit, ein feministischer Schweiß-Workshop und ein Festival für freundschaftliche Liebe auf dem Programm.
Im September dann verwandelt die Performance „Bits and Pieces“ das ganze Forum in einen immersiven Raum, der Einsamkeit körperlich fühlbar machen soll. Und weil Einsamkeit auch die Schleusen für totalitäre Ideen öffnet, startet man im Oktober eine Konferenz zum Faschismus der Gegenwart und Möglichkeiten des Widerstands. Und weil auch Haustiere angeblich gegen Einsamkeit helfen sollen, gestaltet man im November noch eine Ausstellung in Form einer Haustiermesse, wo man Hausmilben, KI-Katzen und Staubsaugerroboter streicheln kann.
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