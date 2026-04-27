Grazer Forum Stadtpark wird zur Insel der Einsamen

Im September dann verwandelt die Performance „Bits and Pieces“ das ganze Forum in einen immersiven Raum, der Einsamkeit körperlich fühlbar machen soll. Und weil Einsamkeit auch die Schleusen für totalitäre Ideen öffnet, startet man im Oktober eine Konferenz zum Faschismus der Gegenwart und Möglichkeiten des Widerstands. Und weil auch Haustiere angeblich gegen Einsamkeit helfen sollen, gestaltet man im November noch eine Ausstellung in Form einer Haustiermesse, wo man Hausmilben, KI-Katzen und Staubsaugerroboter streicheln kann.