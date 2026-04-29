Gericht stellt Ampel auf Grün für Lakeside-Pläne

Erleichterung beim Land

„Alle gegen den Bescheid oder das Ermittlungsverfahren erhobenen Einwendungen wurden im Verfahren widerlegt“, erklärt Adrian Plessin, Leiter der zuständigen Abteilung. „Diese zügige und sehr klare Entscheidung des Verwaltungsgerichts zeigt, wie genau das Land gearbeitet hat.“ Er betont, dass das Land die Auswirkungen des Vorhabens im Vorfeld „deutlich genauer“ geprüft habe, als es erforderlich gewesen wäre.