Darum ziehen Großkonzerne in den Lakeside Park

Vier Gründe gaben den Ausschlag. „Der Forschungspark ist optimal vernetzt. Wir denken wie ein Öko-System, es gibt große und kleine Partner. Auch die Forschung und Kooperation ist hier optimal. Wir machen in Graz viele Projekte, in Klagenfurt weniger. Das wollen wir ändern. Die Universität ist der perfekte Nachbar. Wir können viele Studierende einsetzen, leben am gleichen Standort, wollen die Synergien nutzen“, sagt Tanner. „Auch die Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle, wir wollen bis zum Jahr 2030 CO2 neutral sein. Die Koralmbahn verbindet uns, es gibt jetzt nur noch den Wirtschaftsraum Süden. Auch die Busse arbeiten in Klagenfurt perfekt, man ist in einer Stunde von Graz aus im Lakeside Park. Schneller als mit jedem Auto. Die Verbindung zu Slowenien und Italien ist optimal, alle Rahmenbedingungen sprachen für den Lakeside Park“, sagt Tanner.