Lakeside Park soll das Zentrum für Roboter werden

Immer mehr Studenten für Robotik

„2014 wurde das Institut gegründet, damals gab es noch kein Labor und keine Mitarbeiter. Jetzt hoffen wir auf 400 Studierende“, sagt Joanneum-Geschäftsführer Heinz Mayer. Aktuell absolvieren 80 Studenten das Bachelor-Studium. 60 fixe Mitarbeiter sollen künftig eingesetzt werden. Hubert Zangl ist Institutsleiter, Christian Oswald macht das Management.