Lakeside Park soll das Zentrum für Roboter werden

Klagenfurt soll österreichweit zum Zentrum der Roboter werden. Joanneum Graz baut die Zusammenarbeit aus, die Uni Klagenfurt wird zu Forschungsstandort. 400 Studierende sollen im Lakeside Park künftig neue Roboter entwickeln.
Die Nachbarschaft der Universität Klagenfurt und dem Forschungszentrum Lakeside Park lässt Großes in Kärnten entstehen. Die Kooperation zwischen Joanneum Reserach und der Universität soll Kärnten als Zentrum für Robotik stärken. Klagenfurt wird zum Forschungs-Standort.
„Es ist ein tolles Puzzlesystem. Bisher bieten wir das Bachelor-Studium für Robotik an, das wird auf Master- und Doktoratsstudium ausgeweitet“, sagt Universitäts-Rektorin Ada Pellert bei der Präsentation im Lakeside Park.
Immer mehr Studenten für Robotik
„2014 wurde das Institut gegründet, damals gab es noch kein Labor und keine Mitarbeiter. Jetzt hoffen wir auf 400 Studierende“, sagt Joanneum-Geschäftsführer Heinz Mayer. Aktuell absolvieren 80 Studenten das Bachelor-Studium. 60 fixe Mitarbeiter sollen künftig eingesetzt werden. Hubert Zangl ist Institutsleiter, Christian Oswald macht das Management.
Der Konkurrenzkampf bei der Robotik-Entwicklung ist groß, wir wollen in Europa in den nächsten Jahren ganz vorn sein.
Heinz Mayer, Joanneum-Geschäftsführer
1977 trat erstmals ein Roboter bei Star Wars auf und noch heute sind die elektronischen Helfer in aller Munde auch schon im Einsatz.
Noch sind die Maschinen extrem teuer
Das Ziel von Uni Klagenfurt und Jonnaeum Research ist es, Roboter leistbarer zu machen. Denn aktuell kostet eine dieser Maschinen, die lediglich die Hand heben und vor- und rückwärtsgehen kann, noch an die 30.000 Euro.
Für Landesvize Gaby Schaunig ist die Kooperation ein wichtiges Signal, denn „Robotik und künstliche Intelligenz zählen zu den Schlüsseltechnologien unserer Zeit.“ Chr. Tragner
