Diebe in Haus von Seniorin (74) eingebrochen

Im Bezirk Klagenfurt haben am Dienstag Einbrecher ihr Unwesen getrieben. Zum Opfer fiel das Haus einer 74-Jährigen. Über den Tag (8.30-18 Uhr) haben die Diebe zugeschlagen.
Durch das Fenster im Erdgeschoss haben sich die beiden unbekannten Täter gezwungen. Dieses haben sie mit einem Werkzeug aufbekommen und verschafften sich so Zutritt ins Haus.
„Drinnen durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen und rissen diese teilweise gewaltsam heraus“, berichtet die Landespolizeidirektion.
Nachdem sie ihr Diebesgut hatten – Schmuck, Uhren und Münzen wurden gestohlen – stiegen sie womöglich wieder durch das Fenster und flüchteten. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.
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