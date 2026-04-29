Darum sind Stockerauer mit Klinik oft unzufrieden

Es gehe nicht um das Gebäude selbst: Es gab im September 2024 schon einmal einen Fall, als die Zufahrten zur „Grünen Au“ unter Wasser waren. Daher sei der nun fixierte dortige Standort des „Superspitals“, die geplante Klinik Weinviertel-Süd, in einer ungünstigen (Flut-)Lage. Es sind Stockerauer, die die Region wie ihre eigene Westentasche kennen: Wie die Initiative „Tunnel & grüner Übergang der A 22“, die bezüglich des Standortes der „Krone“ besorgte Szenarien ins Treffen führen. Es sind die Spitalszubringer, die derzeit noch Unterführungen sind: „Sie liegen unter dem Wasserspiegel, sollte die Donau über die Ufer treten“, zeigt sich ein Stockerauer besorgt. Zudem dürfe man bei Risikobewertungen nicht Kriterien wie für ,normale’ Siedlungen heranziehen.
Grüner Abgeordnete Ecker weist vehement auf Hochwasserproblem hin
Einer, der auf diese und andere Problematiken schon länger hingewiesen hatte, ist der Grüne Landtagsabgeordnete Georg Ecker: „Mir wird immer öfter zugetragen, dass man zwar froh über die wohnortnahe Entscheidung ist, aber – neben der Hochwasser-Kritik – auch um die dortigen Bauten trauert.“ Denn alle (Sport-)Anlagen, auch eine große Halle samt Restaurant, müssen im Rahmen des Baues dem Erdboden gleich gemacht werden.
Infrastrukturen wie Spitäler müssen bei Naturkatastrophen vollständig sicher sein. Sie dann zu erreichen, sollte absolut vorrangig sein.
Georg Ecker, Landtagsabgeordneter der Grünen
Bild: Grüne
Ob es in diesem Fall schon Pläne für einen Ersatz gibt – da mangelt es an der Informationslage: Auf Nachfrage im Rathaus der größten Stadt im Weinviertel scheitert die „Krone“-Anfrage jedenfalls bereits an der „Firewall“ einer Sekretärin im (Bürgermeisterin-)Büro – Chefin Andrea Völkl war nicht erreichbar.
Büro Landesrat Kasser reagiert auf die Bedenken
Anders im Büro Landesrat Anton Kasser: „Für die Lage des Grundstücks bei Hochwasser war die Mindestanforderung Flutflächen außerhalb 30- bis 100-jähriger Risikozonen. ,HQ300’ ist nicht als Risiko für Bauland zu interpretieren.“ Ebenso betonte man, dass bei den Zu- und Abfahrten dann trotzdem sehr genau auf eine sichere Höhenlage geachtet werde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.