Darum sind Stockerauer mit Klinik oft unzufrieden

Es gehe nicht um das Gebäude selbst: Es gab im September 2024 schon einmal einen Fall, als die Zufahrten zur „Grünen Au“ unter Wasser waren. Daher sei der nun fixierte dortige Standort des „Superspitals“, die geplante Klinik Weinviertel-Süd, in einer ungünstigen (Flut-)Lage. Es sind Stockerauer, die die Region wie ihre eigene Westentasche kennen: Wie die Initiative „Tunnel & grüner Übergang der A 22“, die bezüglich des Standortes der „Krone“ besorgte Szenarien ins Treffen führen. Es sind die Spitalszubringer, die derzeit noch Unterführungen sind: „Sie liegen unter dem Wasserspiegel, sollte die Donau über die Ufer treten“, zeigt sich ein Stockerauer besorgt. Zudem dürfe man bei Risikobewertungen nicht Kriterien wie für ,normale’ Siedlungen heranziehen.