Projekt „Krankenhaus Süd“ im Schussfeld der Grünen

Schon kurz nach Bekanntgabe des künftigen Standortes für das neue „Superspital“ in Stockerau, übten die Grünen heftige Kritik, dass der Süden zum Leidwesen der Menschen abseits dortiger Ballungszentren übermäßig profitiere. An einem heiklen Punkt hakt Georg Ecker ein: Der Standort sei im Hochwassergebiet. Und es wäre interessant, warum etwa in der Studie der Erreichbarkeit von Ausbildungsstätten mehr Relevanz eingeräumt werde als Notfallorganisationen.

Summasummarum heißt es für Ecker: „Die Datenlage für das Weinviertel-Klinikum ist eine ,Blackbox´, wichtige Aspekte fehlen. Wir fordern die Vertagung dieses Milliarden-Beschlusses durch die Regierung.“