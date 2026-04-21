Mistelbach deckt als zweites Hauptspital Region ab

Wir wollen eine optimale medizinische Abdeckung für alle Regionen des Weinviertels: Was in vielen Diskussionsrunden bei Bürgertreffen immer wieder Gesprächsthema war, wiederholten auch die Landesräte Anton Kasser und Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) sowie Martin Antauer (FPÖ) bei einer Pressekonferenz am Montagnachmittag im Landhaus. „Wir wissen, das wurde schon öfter gepredigt“, betonten sie nicht ohne Schmunzeln. Denn eine überraschende Entscheidung nahm vielen Kritikern im ländlichen Norden den Wind aus den Segeln: Nachdem der mit Spannung erwartete Standort Stockerau für das geplante neue Schwerpunktkrankenhaus fiel – und zwar im Gebiet der Alten Au, schoss man gleich überraschend nach:

Mistelbach soll als ein zweites Schwerpunktkrankenhaus ohne Abstriche erhalten bleiben, sprich: Die noch geführten Abteilungen bleiben bestehen, also müssen Patienten aus dem bisherigen Einzugsbereich der Klinik nicht noch weitere Strecken auf sich nehmen.