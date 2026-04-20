Entscheidung für Ort der Zentralklinik fällt heute

Aufregung um Einigkeit der Politik, einen südlichen Standort zu bevorzugen

Es hat bei den Neos für große Aufregung gesorgt: Edith Kollermann warnte vor den vorschnellen Festlegungen durch ÖVP, FPÖ und SPÖ und forderte Zurückhaltung. „Es gibt nicht ohne Grund eine Expertenkommission, die sich mit dem zukünftigen Standort beschäftigt. Sie muss auf Basis klarer, fachlicher Kriterien entscheiden und wird ihre Standortwahl im April bekannt geben. Politische Zurufe, die ausschließlich auf Eigeninteressen und Lokalpatriotismus beruhen, sind hier absolut fehl am Platz“, so Kollermann.

Es war für die nördlichen Regionen ein Schlag ins Gesicht, dass sich zuletzt auch Abgeordnete, die eigentlich eine größere Region vertreten sollten, in die Debatte eingemischt und sich dezidiert verbal für einen Standort im Süden eingesetzt hatten.