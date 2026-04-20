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Am frühen Nachmittag

Entscheidung für Ort der Zentralklinik fällt heute

Niederösterreich
20.04.2026 08:50
Heute wird ein scharfer Schnitt gemacht: Der Standort wird publik. Wohl der günstigste ...
Heute wird ein scharfer Schnitt gemacht: Der Standort wird publik. Wohl der günstigste Zeitpunkt, da am Donnerstag eine große Demo angekündigt ist.(Bild: Tobilander - stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Heute wird vielen Menschen ein Stein vom Herzen fallen, wenn der Standort der neuen Superklinik präsentiert wird. Allerdings nur jenen Niederösterreichern, in deren Nähe die Platzwahl fällt. Angekündigt ist die Bekanntgabe für den frühen Nachmittag. 

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Das „Standortfindungsteam“ kommt heute im Landhaus zusammen und wird viele weitere Details rund um den Gesundheitsplan 2040+ inklusive das Projekt „Klinikum Weinviertel Süd-West“ bekannt geben. Es haben sich ja viele Städte beworben – unlängst Hollabrunn, wo man Geld in die Hand genommen hatte und den Standort Rübenplatz eingereicht hatte. Wie am Samstag berichtet, war es Thema, wann die Präsentation erfolgt, da sie für diese Woche angekündigt wurde – die „Krone“ schrieb auch schon von ersten Informationen, wonach dies heute, Montag, erfolgen solle. Zuletzt machten auch Politiker aus dem Bezirk Korneuburg Werbung für ihre Region.

Aufregung um Einigkeit der Politik, einen südlichen Standort zu bevorzugen
Es hat bei den Neos für große Aufregung gesorgt: Edith Kollermann warnte vor den vorschnellen Festlegungen durch ÖVP, FPÖ und SPÖ und forderte Zurückhaltung. „Es gibt nicht ohne Grund eine Expertenkommission, die sich mit dem zukünftigen Standort beschäftigt. Sie muss auf Basis klarer, fachlicher Kriterien entscheiden und wird ihre Standortwahl im April bekannt geben. Politische Zurufe, die ausschließlich auf Eigeninteressen und Lokalpatriotismus beruhen, sind hier absolut fehl am Platz“, so Kollermann.
Es war für die nördlichen Regionen ein Schlag ins Gesicht, dass sich zuletzt auch Abgeordnete, die eigentlich eine größere Region vertreten sollten, in die Debatte eingemischt und sich dezidiert verbal für einen Standort im Süden eingesetzt hatten. 

 

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