Wenn jede Stimme ein neues Feuer entfacht

Das Festival bedient alle Chorformate: Von offenem Singen, das spontan begeistert, bis zu Bergandachten am Samstag am Speiereck und am Katschberg, wo Klanggenuss mit Almflair kombiniert wurde. Am Nachmittag wurden dann Kirchen im ganzen Lungau zur Chorkonzertbühne. „Lungau vokal“, ein gemischter Chor von Festival- und Chorleiter Reinhard Obermayer, nahm Gäste in der St. Michaeler Kirche auf Zeitreise mit.