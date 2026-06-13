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Chorfestival im Lungau

Wenn jede Stimme ein neues Feuer entfacht

Salzburg
13.06.2026 21:30
Der für das Festival gegründete Chor „Vox Lungowe“ mit 110 Mitgliedern
Der für das Festival gegründete Chor „Vox Lungowe“ mit 110 Mitgliedern(Bild: Roland Holitzky)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

54 Chöre aus sechs Nationen sind dieses Wochenende bei internationalem Festival „Feuer und Stimme“ im Lungau zu Gast. Das Repertoire der Chöre ist breit, die Schauplätze bunt. Das Festival findet bereits zum 19. Mal statt.

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So stimmgewaltig ist der Lungau selten: Beim internationalen Chorfestival „Feuer & Stimme“ schmettern gerade mehr als tausend Sänger aus sechs Nationen ihre Lieder über Plätze, Almwiesen oder durch Kirchenräume.

Auftakt war am Freitag im Marktzentrum von St. Michael. Die Feuerschale wurde vom Burschen-Chor „Varpelis Boys Coir Kaunas“ aus Litauen entzündet. Die Sänger hatten die weiteste Anfahrt, legten 1400 Kilometer zurück. Jeder Chor entzündete dann seine eigene Fackel und gibt so Feuer weiter.

Sängerinnen vom Chor „Enzian und Alpenröschen“ mit Fackel
Sängerinnen vom Chor „Enzian und Alpenröschen“ mit Fackel(Bild: Roland Holitzky)

Die Chöre bringen alle ihr Repertoire mit. Und das ist bunt: Vom Männergesangsverein „Liedertafel“ in Oberösterreich oder dem Chor „Zupfi-Zwärgli“ aus der Schweiz bis zu einem Mittel- und Oberstufenchor aus Deutschland wird der Bogen von historisch bis modern gespannt.

Das Festival bedient alle Chorformate: Von offenem Singen, das spontan begeistert, bis zu Bergandachten am Samstag am Speiereck und am Katschberg, wo Klanggenuss mit Almflair kombiniert wurde. Am Nachmittag wurden dann Kirchen im ganzen Lungau zur Chorkonzertbühne. „Lungau vokal“, ein gemischter Chor von Festival- und Chorleiter Reinhard Obermayer, nahm Gäste in der St. Michaeler Kirche auf Zeitreise mit.

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Das Festival findet schon zum 19. Mal statt. Am Sonntag wartet noch ein gemeinsamer Festumzug und der Klangreigen schließt sich wieder bei offenem Singen im Zentrum von St. Michael.

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