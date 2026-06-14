Dankls KPÖ das Wasser abgraben

Bis zu den Landtagswahlen im Frühjahr 2028 muss sich Peter Eder also noch einiges einfallen lassen, um das seit Gabi Burgstallers Abgang vor 13 Jahren verlorene Terrain zurückzugewinnen. Dabei ist Eder zwar nicht völlig auf sich alleine gestellt. Aber der allseits wenig beliebte Babler wird gewiss keine Hilfe sein. So gesehen geht es Karoline Edtstadler und Marlene Svazek aber auch nicht viel besser. Kanzler Stocker ist nicht gerade eine mitreißende Windmaschine. Und das wütende Geschrei des ewigen Oppositionsführers Kickl ist nur etwas für Leute mit sehr starkem Magen.