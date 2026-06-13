Seit 225 Jahren kracht und raucht es in Plainfeld

Die Zeit um 1800 war in der Region von bitterer Armut geprägt. „Die Leute sollten damals wieder wehrfähig werden“, kennt Schützenmitglied Wolfgang Saliger die Ursprünge. Vieles im Ort war damals Kirchenwirt Martin Seywaldstätter zu verdanken. Er baute die Kirche und war auch Initiator für die Gründung der Prangerschützen. Der Verein blickt damit auf 225 Jahre Geschichte zurück und gehört zu den ältesten Gruppen in der Region.