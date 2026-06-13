Seit 225 Jahren kracht und raucht es in Plainfeld

Bei den Plainfelder Schützen steht ein großes Festwochenende am Programm: Die Wurzeln der Prangerschützen gehen auf das Jahr 1800 zurück. Der Lärmbrauch ist heute lebendiger denn je.
Die Zeit um 1800 war in der Region von bitterer Armut geprägt. „Die Leute sollten damals wieder wehrfähig werden“, kennt Schützenmitglied Wolfgang Saliger die Ursprünge. Vieles im Ort war damals Kirchenwirt Martin Seywaldstätter zu verdanken. Er baute die Kirche und war auch Initiator für die Gründung der Prangerschützen. Der Verein blickt damit auf 225 Jahre Geschichte zurück und gehört zu den ältesten Gruppen in der Region.
Großes Jubiläumswochende steht vor der Tür
Dokumente aus der Zeit sind rar. „Es passt natürlich auch mit den Franzosenkriegen zusammen, aber so genau kann man es nicht zuordnen“, weiß Saliger. Ein Stutzen aus der Waffenschmiede des Erzbistums in Ebenau soll heute noch von den frühen Ursprüngen der Plainfelder Schützen zeugen.
70 Mitglieder und zwei Marketenderinnen tragen heute den Lärmbrauch weiter, lassen es aus ihren Stutzen laut knallen. „Es darf auch richtig rauchen!“ Für Frauen gelte kein Verbot: „Das ist kein Problem bei uns, war aber bisher kein großes Thema“, so Saliger. Ihn freut das große Interesse der Jugend. „Alle schätzen die Gemeinschaft.“
Ein großes Jubiläums-Wochenende steht in Plainfeld vor der Tür. „Es ist alles bereit“, bedankt sich Hauptmann Hans Greisberger bei den vielen Helfern. Zudem begeht auch noch die Landjugend ihr 80-Jahre-Jubiläum. Gefeiert wird beides heute, Samstag, und am Sonntag mit einem großen Fest am Salzburgring.
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