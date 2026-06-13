Auf Kinder warten spannende Abenteuer im Museum

Das Gotik- und Bergbaumuseum in Leogang verspricht kurz vor Ferienstart besondere Abenteuer für Kinder. Neben Mineraliensuche in Bergbaurevieren können sie sich auch auf Zeitreise ins 16. Jahrhundert begeben.
Mineralien-Profi und das schon ab einem Alter von sieben Jahren? Im Bergbaumuseum Leogang können Kinder in den Ferien diese Chance ergreifen. Sie werden sich Mitte Juli auf eine abenteuerliche Mineraliensuche begeben.
Weiters gibt es im August Einblicke in das Leben im Jahr 1526. Die kleinen Museumsbesucher erfahren an einem Nachmittag alles über Aufstände zwischen Bauern, Knappen und Landesherren. Gespielt und gegessen wird auch wie im Mittelalter. Jeder Interessierte ab sieben Jahren ist willkommen.
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