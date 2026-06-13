„Dieser Verein gehört in die Bundesliga“

Benedikt Pichler sprach mit der „Krone“ über sein erstes Jahr in Hannover. Der Salzburg würde gerne bei den 96ern bleiben und hofft, dass er in der kommenden Saison endlich einmal verletzungsfrei bleibt.
Im vergangenen Sommer wechselte Benedikt Pichler von Holstein Kiel zu Hannover 96 und verpasste mit dem Klub aus Niedersachsen in der abgelaufenen Saison den Aufstieg in die 1. Bundesliga nur knapp, belegte am Ende Platz vier. „Wir hatten es selbst in der Hand, deswegen war es schon bitter, dass wir es nicht geschafft haben“, sagt der Salzburger, der es auf 20 Einsätze und drei Tore brachte.
Mehr Spiele verhinderte erneut die eine oder andere Verletzung. Auch die entscheidenden Partien am Ende des Jahres verpasste er. „Ich habe einen Schlag gegen die Achillessehne bekommen. Mittlerweile fühle ich mich wieder ganz gut, aber zu 100 Prozent ist es noch nicht verheilt.“
„Verein gehört in Bundesliga“
Das große Ziel des 28-Jährigen ist es, dass er in der kommenden Saison endlich einmal gesund bleibt: „Ich hoffe einfach, dass ich dieses Mal fit durchkomme.“ Sein Plan ist es, weiterhin bei Hannover zu bleiben. Auch wenn die 96er heuer erneut einen großen Umbruch haben werden. „Viele Spieler gehen, viele kommen. Mein Stand ist, dass mit mir geplant wird und ich würde auch gerne hier spielen, denn der Klub und die Stadt gefallen mir richtig gut. Zudem habe ich ein tolles Auskommen mit dem Trainer“, betont Pichler, der denkt, dass man erneut vorne mitspielen kann. „Der Verein gehört in die Bundesliga. Irgendwann wird das auch passieren, hoffentlich nächstes Jahr. Top-Favorit sind wir aber nicht.“
Das Unternehmen Aufstieg beginnt mit dem Trainingsstart am 23. Juni. Davor genießt der Ex-Grödig und Anif-Kicker noch seinen Urlaub. „Ich bin heuer im Hochzeitsstress, war bereits bei drei Trauungen dabei“, lacht er. Mit seiner Freundin geht´s für Benni jetzt noch ein paar Tage nach Italien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.