„Dieser Verein gehört in die Bundesliga“

„Verein gehört in Bundesliga“

Das große Ziel des 28-Jährigen ist es, dass er in der kommenden Saison endlich einmal gesund bleibt: „Ich hoffe einfach, dass ich dieses Mal fit durchkomme.“ Sein Plan ist es, weiterhin bei Hannover zu bleiben. Auch wenn die 96er heuer erneut einen großen Umbruch haben werden. „Viele Spieler gehen, viele kommen. Mein Stand ist, dass mit mir geplant wird und ich würde auch gerne hier spielen, denn der Klub und die Stadt gefallen mir richtig gut. Zudem habe ich ein tolles Auskommen mit dem Trainer“, betont Pichler, der denkt, dass man erneut vorne mitspielen kann. „Der Verein gehört in die Bundesliga. Irgendwann wird das auch passieren, hoffentlich nächstes Jahr. Top-Favorit sind wir aber nicht.“