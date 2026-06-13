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Benedikt Pichler:

„Dieser Verein gehört in die Bundesliga“

Sport
13.06.2026 10:00
Benni Pichler genießt seine Zeit bei Hannover.
Benni Pichler genießt seine Zeit bei Hannover.(Bild: Hannover 96)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Benedikt Pichler sprach mit der „Krone“ über sein erstes Jahr in Hannover. Der Salzburg würde gerne bei den 96ern bleiben und hofft, dass er in der kommenden Saison endlich einmal verletzungsfrei bleibt. 

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Im vergangenen Sommer wechselte Benedikt Pichler von Holstein Kiel zu Hannover 96 und verpasste mit dem Klub aus Niedersachsen in der abgelaufenen Saison den Aufstieg in die 1. Bundesliga nur knapp, belegte am Ende Platz vier. „Wir hatten es selbst in der Hand, deswegen war es schon bitter, dass wir es nicht geschafft haben“, sagt der Salzburger, der es auf 20 Einsätze und drei Tore brachte. 

Mehr Spiele verhinderte erneut die eine oder andere Verletzung. Auch die entscheidenden Partien am Ende des Jahres verpasste er. „Ich habe einen Schlag gegen die Achillessehne bekommen. Mittlerweile fühle ich mich wieder ganz gut, aber zu 100 Prozent ist es noch nicht verheilt.“ 

Traf bisher dreimal für Hannover: Pichler.
Traf bisher dreimal für Hannover: Pichler.(Bild: Hannover 96)

„Verein gehört in Bundesliga“
Das große Ziel des 28-Jährigen ist es, dass er in der kommenden Saison endlich einmal gesund bleibt: „Ich hoffe einfach, dass ich dieses Mal fit durchkomme.“ Sein Plan ist es, weiterhin bei Hannover zu bleiben. Auch wenn die 96er heuer erneut einen großen Umbruch haben werden. „Viele Spieler gehen, viele kommen. Mein Stand ist, dass mit mir geplant wird und ich würde auch gerne hier spielen, denn der Klub und die Stadt gefallen mir richtig gut. Zudem habe ich ein tolles Auskommen mit dem Trainer“, betont Pichler, der denkt, dass man erneut vorne mitspielen kann. „Der Verein gehört in die Bundesliga. Irgendwann wird das auch passieren, hoffentlich nächstes Jahr. Top-Favorit sind wir aber nicht.“

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Das Unternehmen Aufstieg beginnt mit dem Trainingsstart am 23. Juni. Davor genießt der Ex-Grödig und Anif-Kicker noch seinen Urlaub. „Ich bin heuer im Hochzeitsstress, war bereits bei drei Trauungen dabei“, lacht er. Mit seiner Freundin geht´s für Benni jetzt noch ein paar Tage nach Italien. 

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