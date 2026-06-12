KI wählte Salzburger Mediziner in Top-3 weltweit

Professor Johann Bauer ist Vorstand der Universitätsklinik für Dermatologie und Allergologie am Uniklinikum Salzburg. Doch nicht nur das: Die Künstliche-Intelligenz-Plattform „ScienceLeadR“ wählte den Salzburger Arzt jüngst in die Top-3 der besten 300 Dermatologen weltweit.