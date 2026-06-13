Beim Aussteigen aus Zug Bauchtasche gestohlen

Am Bahnhof in Bad Reichenhall im benachbarten Bayern wurde ein 38-jähriger Österreicher zum Opfer eines Taschendiebes. Ein junger Mann drängte sich an ihm vorbei und schlug dann zu. Die Polizei sucht noch nach Zeugen.
Der Vorfall passierte bereits vergangenen Mittwoch. Die Polizei startet jetzt noch einen Zeugenaufruf.
Der 38-Jährige wollte in Bad Reichenhall aus dem Zug aussteigen. Am Rucksack hatte er eine Bachtasche montiert, die ihm im Gedränge gestohlen wurde. Das Opfer bemerkte es zu spät und sah den Dieb nur noch davonrennen.
Der Unbekannte ist etwa 20 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, hat kurze gelockte Haare und war dunkel gekleidet. Er erbeutete die Tasche samt 250 Euro in bar und mehrerer Dokumente.
Zeugen wenden sich an die bayrische Polizei in Bad Reichenhall: 0049/8651/9700.
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