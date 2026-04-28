Schrägluftfotografie: ein untergegangenes Gewerbe

Mitten ins Herz traf meine Mutter auch der Preis, den der Vertreter nannte. Ich weiß nicht mehr genau, was das Kunstwerk gekostet hat, aber in heutiger Währung und inflationsbereinigt dürften es wohl drei- bis vierhundert Euro gewesen sein. Höllisch teuer. Meine Mutter, die nie handelte, weil sie ein sehr unsicherer Mensch war, lief in den Gemischtwarenladen, plünderte die Kasse und drückte dem Unverschämten das Geld in die Hand. Am Abend zeigte sie das Foto meinem Vater. Zuerst staunte er, wie wir gestaunt hatten. Als er jedoch erfuhr, was die Schrägluftaufnahme unseres Hauses gekostet hatte, sprach er den ganzen langen Abend kein Wort mehr mit meiner Mutter. Tags darauf nahm er doch Hammer und Nagel, praktizierte das Bild so an die Wand, dass man es unweigerlich als Erstes sehen musste, wenn man in die Stube trat. Nach dem Tod meiner Eltern ist dieses Bild verloren gegangen. Ich habe es jedenfalls nicht mehr gefunden. Vielleicht hat es auch jemand einfach weggeworfen.