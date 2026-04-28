Mega-Razzia gegen „Hells Angels“ in Deutschland

Wie die „Neue Westfälische“ vor wenigen Tagen mit Bezug auf das Landeskriminalamt (LKA) berichtete, hatten die „Hells Angels“ zuletzt 29 Chapter in NRW. Mit 469 Mitgliedern sei der Club zuletzt stark gewachsen – unter anderem durch Überläufer der verfeindeten „Bandidos“. Damit waren die „Hells Angels“ personell bislang die größte Rocker-Gruppe in NRW – vor den „Freeway Riders“ mit 403 Mitgliedern in 37 Chaptern.