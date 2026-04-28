Clubs durchsucht
Mega-Razzia gegen „Hells Angels“ in Deutschland
Seit den frühen Morgenstunden läuft in ganz Deutschland eine Razzia gegen die „Hells Angels“. 1200 Beamte sind in 28 Städten im Einsatz, mehr als 50 Objekte wurden bereits durchsucht.
Es handelt sich laut Ministerium um einen der größten Einsätze zur Bekämpfung der Rockerkriminalität in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Demnach werden seit den frühen Morgenstunden mehr als 50 Objekte in ganz Nordrhein-Westfalen durchsucht. Auch Spezialeinsatzkräfte sind im Einsatz.
Über die „Hells Angels“
- Gegründet 1948 inKalifornien (Fontana) nach dem Zweiten Weltkrieg
- abgeschottete, hierarchische Organisation mit erheblichem kriminellen Hintergrund
- Aufnahme ist streng, um absolute Loyalität und Sicherheit zu gewährleisten
- Typisch: Lederwesten („Kutten“) mit Patches, die Rang und Zugehörigkeit zeigen
- Aktiv in über 50 Ländern
- Rivalität zu Bandidos Motorcycle Club und Outlaws Motorcycle Club
Razzien gibt es in Wohnungen und Geschäftsräumen von Vereinsmitgliedern und Unterstützern unter anderem in Leverkusen, Köln, Langenfeld, Monheim, Solingen, Dortmund, Oberhausen, Ahaus, Velbert, Duisburg, Bergheim, Gummersbach, Kempen, Herne, Voerde, Bielefeld, Bochum, Dinslaken, Lünen und Marienheide.
„Hells Angels“ größter Rockerclub in NRW
In NRW waren in den vergangenen Jahren bereits andere „Hells Angels“-Ableger („Chapter“) verboten worden. Zuletzt hatte Innenminister Herbert Reul (CDU) 2017 den Verein „Hells Angels MC Concrete City“ verboten und aufgelöst. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster hatte das Verbot vier Jahre später bestätigt.
Wie die „Neue Westfälische“ vor wenigen Tagen mit Bezug auf das Landeskriminalamt (LKA) berichtete, hatten die „Hells Angels“ zuletzt 29 Chapter in NRW. Mit 469 Mitgliedern sei der Club zuletzt stark gewachsen – unter anderem durch Überläufer der verfeindeten „Bandidos“. Damit waren die „Hells Angels“ personell bislang die größte Rocker-Gruppe in NRW – vor den „Freeway Riders“ mit 403 Mitgliedern in 37 Chaptern.
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