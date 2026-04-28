Zverev kryptisch: „Werde nicht sagen, was es ist“

„Hoffe, dass ich spielen kann“

Doch Mitte des zweiten Satzes änderte sich etwas. Zunächst hatte Zverev eine Meinungsverschiedenheit mit dem Stuhlschiedsrichter, dann waren ihm zunehmend körperliche Probleme anzumerken. „Bis 6:3, 5:2 habe ich ein sehr gutes Match gespielt. Mal schauen, was es ist“, so der 29-Jährige und weiter: „Ich hoffe, dass ich morgen spielen kann.“