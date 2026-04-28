Zverev kryptisch: „Werde nicht sagen, was es ist“

Alexander Zverev hat sich am Montag gegen Terence Atmane (6:3, 7:6) ins Achtelfinale des ATP-Masters in Madrid gekämpft. Allerdings hatte der Deutsche dabei mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Droht nun also trotz des Sieges das vorzeitige Aus? Das Tennis-Ass bleibt kryptisch ...
„Ich hatte im zweiten Satz ein paar körperliche Probleme. Ich werde nicht sagen, was es ist“, erklärte Zverev unmittelbar nach dem Match. Dieses schien er zunächst problemlos zu kontrollieren. Gegen Atmane dominierte der Weltranglistendritte den ersten Satz.
„Hoffe, dass ich spielen kann“
Doch Mitte des zweiten Satzes änderte sich etwas. Zunächst hatte Zverev eine Meinungsverschiedenheit mit dem Stuhlschiedsrichter, dann waren ihm zunehmend körperliche Probleme anzumerken. „Bis 6:3, 5:2 habe ich ein sehr gutes Match gespielt. Mal schauen, was es ist“, so der 29-Jährige und weiter: „Ich hoffe, dass ich morgen spielen kann.“
Am Dienstagabend wäre Zverev eigentlich im Achtelfinal-Einsatz. Als Gegner steht der 20-jährige Tscheche Jakub Mensik bereit. Bleibt zu hoffen, dass sich der Weltranglistendritte nicht zuvor aus dem Turnier zurückziehen muss.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.