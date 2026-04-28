„Der mit dem Wolf tanzt“: Ex-Star muss in Haft

Nathan Chasing Horse, der als Teenager im Oscar-prämierten Film „Der mit dem Wolf tanzt“ zu Bekanntheit gelangte, ist zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Ihm wurde vorgeworfen, als Sektenführer mehrere Frauen, darunter eine 14-Jährige, sexuell missbraucht zu haben.
Eine Richterin in Las Vegas im Bundesstaat Nevada habe für Chasing Horse eine Strafe von 37 Jahren bis lebenslänglich festgesetzt, berichteten der US-Sender NBC und die Zeitung „Las Vegas Review Journal“.
In diesem Beitrag ist Chasing Horse mit Kevin Costner in einem Filmausschnitt zu sehen:
Chasing Horse war im Jänner 2023 in seinem Haus in der Nähe von Las Vegas festgenommen worden. Den Ermittlungen zufolge soll er über längere Zeit eine Sekte mit Mitgliedern indigener Stämme in den USA und in Kanada angeführt und sich als „Medizinmann“ ausgegeben haben. Mehrere junge Frauen, darunter eine damals 14-Jährige, hatten in dem Prozess Vorwürfe vorgebracht.
Von Jury schuldig befunden
Im Jänner war Chasing Horse von Geschworenen in den meisten der 21 Anklagepunkte, darunter sexueller Missbrauch Minderjähriger, für schuldig befunden worden. Er hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.
Als Teenager spielte der indigene Amerikaner in dem preisgekrönten Western „Der mit dem Wolf tanzt“ von Kevin Costner eine Figur namens „Lächelt viel“. Der Film holte 1991 sieben Oscars.
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