Ja zu A! Erfolgsduo verlängert bis Olympia 2030

Nach dem Olympia-Winter hätten sich Adler-Boss Andreas Widhölzl und Kombi-Chef Christoph Bieler ihre Teams aussuchen können. Jetzt sagte das Erfolgsduo „Ja zu A“ und verlängerte für vier weitere vier Jahre bis zu den Spielen 2030 bei SkiAustria.
„Damit setzen wir auf Kontinuität. Das System funktioniert, wie die Erfolge der vergangenen Jahre zeigen“, stellte Österreichs Nordisch-Direktor Florian Liegl gestern bei der Vertragsunterzeichung im Innsbrucker ÖSV-Haus klar.
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