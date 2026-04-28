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Skiverband verlängert

Ja zu A! Erfolgsduo verlängert bis Olympia 2030

Ski Nordisch
28.04.2026 06:37
Nordisch-Direktor Florian Liegl freut sich über die neuen Verträge mit Christoph Bieler (li.) ...
Nordisch-Direktor Florian Liegl freut sich über die neuen Verträge mit Christoph Bieler (li.) und Andi Widhölzl (re.).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Norbert Niederacher
Von Norbert Niederacher

Nach dem Olympia-Winter hätten sich Adler-Boss Andreas Widhölzl und Kombi-Chef Christoph Bieler ihre Teams aussuchen können. Jetzt sagte das Erfolgsduo „Ja zu A“ und verlängerte für vier weitere vier Jahre bis zu den Spielen 2030 bei SkiAustria.

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„Damit setzen wir auf Kontinuität. Das System funktioniert, wie die Erfolge der vergangenen Jahre zeigen“, stellte Österreichs Nordisch-Direktor Florian Liegl gestern bei der Vertragsunterzeichung im Innsbrucker  ÖSV-Haus klar.

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