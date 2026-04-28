Der echte und der falsche König

“No Kings!“, lautet das Motto vieler Demonstrationen gegen Donald Trump in den USA, weil viele Amerikaner das Gefühl haben, der Präsident würde sich aufführen wie ein allmächtiger Monarch. Tatsächlich macht Trump kein Geheimnis daraus, dass hochadeliger Pomp ihn sehr beeindruckt und fasziniert. Und so wurde er im Vorfeld des Staatsbesuches von König Charles und dessen Frau Königin Camilla auch nicht müde zu erklären, wie gut befreundet er mit den beiden sei.