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„Krone“-Kommentar

Der echte und der falsche König

Kolumnen
28.04.2026 05:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Christian Hauenstein
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Christian Hauenstein(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)
Porträt von Christian Hauenstein
Von Christian Hauenstein
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“No Kings!“, lautet das Motto vieler Demonstrationen gegen Donald Trump in den USA, weil viele Amerikaner das Gefühl haben, der Präsident würde sich aufführen wie ein allmächtiger Monarch. Tatsächlich macht Trump kein Geheimnis daraus, dass hochadeliger Pomp ihn sehr beeindruckt und fasziniert. Und so wurde er im Vorfeld des Staatsbesuches von König Charles und dessen Frau Königin Camilla auch nicht müde zu erklären, wie gut befreundet er mit den beiden sei.

Die Strahlkraft des echten Königspaares, so Trumps Kalkül, lässt auch ihn, den falschen König, in hellerem Licht erscheinen. Und so ist es wohl auch – zumindest für die vier Tage der Visite.

Dabei sind die Beziehungen zwischen den eigentlich engsten Alliierten USA und Großbritannien alles andere als unbelastet. Einerseits ist da die Epstein-Affäre, in die ja auch der Bruder des Königs verwickelt ist – so mancher erwartet sich entschuldigende Worte des Monarchen. Andererseits ist da der Iran-Krieg, bei dem Briten-Premier Keir Starmer Trump die Gefolgschaft verweigert.

Die BBC beschrieb den Besuch im Vorfeld denn auch mit den Worten: „Hohe Risken, hohe Einsätze, große Möglichkeiten!“ Der US-Präsident scheint das ähnlich zu sehen, machte er doch klar, dass er sich vom König die Lösung aller Meinungsverschiedenheiten verspricht.

Das Problem: Im Gegensatz zum doch sehr mächtigen falschen König Trump hat der echte König Charles tagespolitisch nichts, aber auch gar nichts zu sagen.

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