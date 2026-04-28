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Skisprung-Coach warnt

Klartext? „… dann wird dieser Sport aussterben!“

Ski Nordisch
28.04.2026 06:35
Der Skisprung-Trainer der Polen, Maciej Maciusiak, hat an den Skisprung-Zirkus appelliert.
Der Skisprung-Trainer der Polen, Maciej Maciusiak, hat an den Skisprung-Zirkus appelliert.(Bild: Christof Birbaumer)
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Von krone Sport

Klare Ansage von Skisprung-Trainer Maciej Maciusiak! Der polnische Coach warnt vor einem strukturellen Problem der Sportart und nimmt alle Nationen in die Pflicht: Anhaltende Regelbrüche könnten fatale Folgen haben, warnt der 44-Jährige. Nichts weniger als ein „aussterben der Sportart“ würde drohen ... 

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„Man muss nicht einmal ein großer Experte sein, um das zu erkennen. Ich würde es so zusammenfassen: Wir brauchen bessere Kontrollen, anstatt immer neue Regeln zu erfinden“, erklärt Maciusiak im Gespräch mit dem polnischen Medium „Interia“. 

Maciej Maciusiak
Maciej Maciusiak(Bild: GEPA)

Nationen würden nämlich immer wieder geltende Regeln im Kampf um die letzten Prozentpunkte brechen, beklagt der Skisprung-Trainer. Dadurch sei der Weltverband FIS immer wieder dazu gezwungen zu reagieren. „Wir müssen uns an die geltenden Regeln halten, aber wenn jemand anderes es übertreibt und sich dadurch einen Vorteil verschafft, werden wir dafür bestraft“, so Maciusiak.

Sieht polnischen Weg als Vorbild
Allerdings würde das ständige Ausreizen und Brechen der Regeln, die gesamte Sportart in Gefahr bringen, schlägt der 44-Jährige Alarm: „Wenn alle anfangen, gleich zu denken, wird dieser Sport aussterben.“ 

Den Weg, den man in Polen gehe, sieht der Coach deshalb als Vorbild für andere Nationen. „Wir haben uns den Spielregeln angepasst. Wir bewegen uns am Rande, aber immer noch innerhalb der Regeln. Und ich würde es vorziehen, wenn andere unserem Beispiel folgen, anstatt dass wir uns allen anpassen müssen.“ 

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