Klartext? „… dann wird dieser Sport aussterben!“

Nationen würden nämlich immer wieder geltende Regeln im Kampf um die letzten Prozentpunkte brechen, beklagt der Skisprung-Trainer. Dadurch sei der Weltverband FIS immer wieder dazu gezwungen zu reagieren. „Wir müssen uns an die geltenden Regeln halten, aber wenn jemand anderes es übertreibt und sich dadurch einen Vorteil verschafft, werden wir dafür bestraft“, so Maciusiak.