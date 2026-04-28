Swift-Attentäter wird heute Teilgeständnis ablegen

6000 Seiten umfasst der Akt gegen den 21-jährigen Ternitzer mit nordmazedonischen Wurzeln, dem von der Staatsanwaltschaft eine Vielzahl von Verbrechen vorgeworfen wird, darunter jenes terroristischer Straftaten. Für das ihm aber weniger Strafe droht als für den Vorwurf der Beitragstäterschaft an einem versuchten Mord in Mekka, für die er im Falle einer Verurteilung zehn bis 20 Jahre Haft ausfassen könnte. „Mein Mandant bekennt sich in allen Punkten schuldig, außer für den Terror-Plan in Mekka“, lässt seine Anwältin Anna Mair wissen, dass Beran A. ein Teilgeständnis ablegen wird.