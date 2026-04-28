Grüne wollen Aus für private Schutzhundeausbildung

Exklusiv für Einsatzkräfte

Neben dem Sicherheitsaspekt führt Hörlezeder auch den Tierschutz an. Die Erziehung von Hunden zu „Waffen“ stelle einen Missbrauch der Tiere dar. „Es gibt keinen sachlichen Grund, warum Privatpersonen ihre Hunde darauf abrichten sollten, Menschen zu beißen!“ Solche Ausbildungsmethoden müssten exklusiv der Polizei und dem Bundesheer vorbehalten bleiben, die strengen gesetzlichen Vorschriften unterliegen.

Das Bundesland Wien hat beispielsweise schon eine entsprechende Regelung in den Landesgesetzen verankert – Niederösterreich bisher nicht. Ein entsprechender Antrag der niederösterreichischen Grünen wurde jetzt zur Vorberatung dem Rechts- und Verfassungsausschuss des Landtages zugewiesen.



