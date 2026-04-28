Seit wann heißt das so? Verwirrung um Ortstafeln

„Seit wann heißt das so?“, fragen sich derzeit viele Jennersdorfer. Dort, wo gestern noch keine standen, sind in Teilen des Gemeindegebietes plötzlich neue Ortstafeln „gewachsen“. Mit Namen, die selbst alteingesessenen Bewohnern bisher kaum ein Begriff waren – etwa „Jennersdorf-Bergen“. Die Tafeln stehen allerdings nicht zufällig an neuen Stellen. In drei Bereichen wurde das Ortsgebiet ausgeweitet und somit die bestehenden Ortstafeln versetzt. Damit fallen auch jene Strecken, die bisher außerhalb lagen, nun ins Ortsgebiet. Die Folge: Statt 70 oder 100 gilt hier jetzt Tempo 50.