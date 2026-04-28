Umstrittener Stiftungsrat holt zu Rundumschlag aus

Er zählt, neben den Stiftungsratspitzen Heinz Lederer und Gregor Schütze, zu den umstrittensten Personen im Aufsichtsorgan des Öffentlich-Rechtlichen. Und doch hat Thomas Prantner es als Erstes geschafft, sich in seiner Funktion einzuzementieren – nun geht er in die Offensive.
Partei-Interventionen, Personalwünsche von außen gekümmert und ein rüder Umgangston mit einer Mitarbeiterin: Die Liste an Vorwürfen gegen den langjährigen ORF-Manager Thomas Prantner ist lang. So lang, dass SPÖ-Landeschef Max Lercher mit Vehemenz die Abberufung forderte. Allein: Das kann weder das Land noch der Landeshauptmann. Und so bat der steirische blaue Landeschef Mario Kunasek den ebenfalls blauen Prantner am Montag zum Gespräch ...
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