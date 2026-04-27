Integrationsdebatte im Wiener Gemeinderat

In Bezug auf die steigende Radikalisierung forderten die Grünen ein verstärktes Vorgehen gegen extremistische Vereine. Auch das Ende der Förderungen sowie die kurzfristige Finanzierung für den Anti-Rassismus-Verein Zara waren Thema.

Zur Debatte standen auch Förderungen an Vereine im LGBTIQ-Bereich.