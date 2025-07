Die Wiener sehen Integration besonders kritisch

Eigentlich widmet sich der Integrationsbarometer österreichweiten Trends. Doch bei einigen Punkten stechen die Ergebnisse aus Wien auch aus wissenschaftlicher Sicht besonders ins Auge. Am deutlichsten zeigt sich das an jenen Orten, an denen das Zusammenleben unmittelbar sichtbar wird: an Schulen, auf Straßen und Plätzen sowie in Wohngegenden.