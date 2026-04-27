LIWEST: Frische Angebote und neuer Shop in Linz

Mit frischem Schwung in die neue Saison: LIWEST läutet den Frühling mit attraktiven Aktionen, einem neuen Shop mitten in Linz und innovativen TV-Angeboten ein. Der regionale Telekom-Anbieter setzt dabei klar auf Nähe, Service und modernste Technik.
Der Frühling wird bei LIWEST heuer besonders attraktiv: Von 27. April bis 23. Mai 2026 gibt es zu jeder Internet-Neuanmeldung ein echtes Highlight obendrauf – einen 50“ Samsung TV.
Zusätzlich profitieren Kundinnen und Kunden von starken Einstiegskonditionen: Internet ab 150 Mbit/s gibt es bereits ab 0 Euro (Aktionsbedingungen beachten). Mit dem Codewort „next“ sichern sich Schnellentschlossene diesen Frühlingsbonus.
Neuer Hotspot im Herzen von Linz
Auch vor Ort setzt LIWEST neue Akzente: Der neue Shop in der Linzer Landstraße 22 bringt Beratung und Service direkt ins Stadtzentrum. In hochfrequenter Lage entstand ein moderner Treffpunkt für alle Fragen rund um Internet, TV und Mobilfunk.
Auf rund 92 Quadratmetern verbindet LIWEST digitale Innovation mit persönlicher Beratung. Ein fünfköpfiges Team nimmt sich Zeit für individuelle Anliegen und macht moderne Telekommunikation erlebbar.
Starker Impuls für die Innenstadt
Mit dem neuen Standort setzt LIWEST ein klares Zeichen für Linz. Die Präsenz in der Landstraße stärkt nicht nur die Kundennähe, sondern sorgt auch für zusätzliche Belebung der Innenstadt – ein wichtiger Impuls für den Wirtschaftsstandort.
„Wir bringen unsere digitale Kompetenz noch näher zu den Menschen. Unser Team zeigt, wie leistungsstark Internet, Fernsehen und Mobilfunk heute sein können.“
Stefan Gintenreiter, LIWEST Geschäftsführer
Bild: LIWEST/Kneidinger_Photography
Fernsehen neu erleben mit „next“
Passend zur Aktion setzt LIWEST auch beim Fernsehen neue Maßstäbe. Mit der IPTV-Plattform „LIWEST next“ wird TV flexibler denn je: Inhalte streamen, pausieren oder zeitversetzt ansehen – ganz nach den eigenen Bedürfnissen und auf verschiedenen Geräten.
Frühling voller Möglichkeiten
Ob neues Internet, modernes Fernsehen oder persönliche Beratung im neuen City-Shop – LIWEST kombiniert attraktive Angebote mit innovativer Technik und regionaler Nähe.
Nutzen Sie das aktuelle Angebot, um digital neu durchzustarten.
Lindengasse 18
4040 Linz
Telefon: +43 732 94 24 24
E-Mail: office@teamliwest.at
Website: www.liwest.at