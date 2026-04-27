Kind erlitt bei Radsturz schwere Kopfverletzungen

Bei einer gemeinsamen Radausfahrt mit ihrer Mutter erlitt ein Mädchen am Sonntag in Eggerding (OÖ) schwere Gesichts- und Armverletzungen. Die Zehnjährige hatte bei einer Bergabfahrt die Kontrolle über das Fahrrad verloren und war mit dem Kopf gegen einen Randstein gestürzt. Sie musste ins Spital nach Linz geflogen werden.
Eine zehnjährige Bosnierin aus Eggerding fuhr mit ihrem Fahrrad am Sonntag gegen 18 Uhr auf der Maader Gemeindestraße in Richtung der Ortschaft Ranseredt. Hinter ihr war ihre 31-jährige Mutter unterwegs.
Kontrolle verloren
Auf der abschüssigen Fahrbahn verlor das Kind plötzlich die Kontrolle über das Fahrrad und wurde immer schneller, sodass das Rad zu schlingern begann.
Schwer verletzt ins Krankenhaus
Auf Höhe des Ortsschildes stürzte das Mädchen mit dem Kopf gegen einen Randstein und zog sich trotz Fahrradhelm schwere Verletzungen im Gesicht und auch am Arm zu. Die Schülerin wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen.
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