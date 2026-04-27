Kind erlitt bei Radsturz schwere Kopfverletzungen

Bei einer gemeinsamen Radausfahrt mit ihrer Mutter erlitt ein Mädchen am Sonntag in Eggerding (OÖ) schwere Gesichts- und Armverletzungen. Die Zehnjährige hatte bei einer Bergabfahrt die Kontrolle über das Fahrrad verloren und war mit dem Kopf gegen einen Randstein gestürzt. Sie musste ins Spital nach Linz geflogen werden.