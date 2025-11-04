Trump rastet in „60 Minutes“-Interview aus

US-Präsident verlässt fast das Studio

Als O‘Donnell fragte, ob ihn der Vorwurf von Korruption nicht beunruhige, wurde das ausgestrahlte Interview geschnitten. Ein Blick auf das Transkript des Gesprächs zeigt jedoch, was nicht zu sehen war: „Ich hätte es vorgezogen, wenn Sie diese Frage nicht gestellt hätten“, antwortete Trump ungehalten. „Aber ich habe Sie sie stellen lassen. Ich hätte einfach gehen können, aber ich bin stolz darauf, sie beantwortet zu haben. Wissen Sie, warum? Wir haben uns des Themas Krypto angenommen.“