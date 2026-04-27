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Disziplin um 5 Uhr

J.Lo zeigt Resultat ihres frühen Power-Trainings

Society International
27.04.2026 10:33
Jennifer Lopez begeistert mit 56 Jahren und stählernen Bauchmuskeln.
Jennifer Lopez begeistert mit 56 Jahren und stählernen Bauchmuskeln.(Bild: Krone KREATIV/Instagram J.Lo)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Dass Jennifer Lopez das Altern scheinbar rückwärts durchläuft, ist kein Geheimnis. Doch mit ihrem neuesten Auftritt setzt die 56-jährige Ikone neue Maßstäbe. Nach einer frühmorgendlichen Gym-Session in Los Angeles präsentierte sich „J.Lo“ in Bestform und bewies, dass Disziplin ihr ultimatives Beauty-Geheimnis ist.

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Während viele Stars auf Abnehmspritzen setzen, schwört Jennifer Lopez auf Training mit schweren Gewichten.

Krafttraining bringst!
Wie die Sängerin und Schauspielerin erst kürzlich verriet, hat sie ihr Training grundlegend umgestellt. Statt stundenlangem Ausdauertraining fokussiert sie sich heute verstärkt auf Krafttraining, um die Muskelmasse zu erhalten und den Stoffwechsel anzukurbeln.

Das Ergebnis dieser Strategie war am Wochenende deutlich zu sehen: In einem eng anliegenden Sport-Outfit, bestehend aus High-Waist-Leggings und einem Crop-Top, blitzten ihre markanten Bauchmuskeln hervor.

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Disziplin als Lifestyle
Für Lopez beginnt der Tag oft schon vor 5 Uhr in der Früh. Diese Routine sei für sie nicht nur wichtig für die physische Form, sondern vor allem für die mentale Gesundheit.

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