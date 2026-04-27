109 statt 60 km/h: Probeführerschein sofort weg

Raserei mit Folgen: In Innsbruck hat ein junger Autofahrer (23) am Sonntagnachmittag die erlaubte Geschwindigkeit massiv überschritten. Die Polizei griff durch – der Probeführerschein ist weg.
Dreist, gefährlich – und teuer: Ein 23-jähriger Pkw-Lenker trat am Sonntagnachmittag auf der Amraser-See-Straße ordentlich aufs Gas. Statt der erlaubten 60 km/h raste der junge Österreicher mit unglaublichen 109 km/h durch das Stadtgebiet.
Kurz vor 15.30 Uhr wurde der Lenker von der Polizei geblitzt – und kurz darauf gestoppt. Die Beamten reagierten ohne Zögern: Der Probeführerschein wurde dem 23-Jährigen noch an Ort und Stelle abgenommen.
Spritztour mit Folgen
Für den jungen Mann dürfte die riskante Spritztour nun ein teures Nachspiel haben. Neben einer empfindlichen Geldstrafe drohen auch weitere führerscheinrechtliche Maßnahmen.
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