Feuer-Alarm in Innsbruck: Tiefgarage in Flammen

Kabelbrand bei PV-Verteilerkasten

„Ersten Ermittlungen zufolge ist die Brandursache wohl auf ein technisches Gebrechen zurückzuführen“, heißt es seitens der Polizei. Konkret soll es zu einem Defekt an der Zuleitung eines PV-Verteilerkastens gekommen sein, der schließlich einen Kabelbrand auslöste.