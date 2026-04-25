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Feuer-Alarm in Innsbruck: Tiefgarage in Flammen

Tirol
25.04.2026 21:36
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Dichter Rauch, Sirenen und ein Großeinsatz der Feuerwehr: Am Samstagmittag sorgte ein Brand in einer Tiefgarage in Innsbruck für Aufregung. Die Ursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

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Gegen 12 Uhr heulten im Innsbrucker Stadtteil Wilten die Sirenen: In der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses brach plötzlich ein Feuer aus. Rasch breitete sich dichter Rauch aus und zog bis ins Freie – für die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr begann ein intensiver Löscheinsatz.

Autos wurden umgeleitet
Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Andreas-Hofer-Straße für rund eine Stunde komplett gesperrt werden. Autofahrer wurden umgeleitet, Anrainer beobachteten das Geschehen teils besorgt von den Fenstern aus.

Wohl erheblicher Sachschaden
Glück im Unglück: Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Dennoch dürfte der Sachschaden erheblich sein – genaue Zahlen liegen derzeit noch nicht vor.

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Kabelbrand bei PV-Verteilerkasten
„Ersten Ermittlungen zufolge ist die Brandursache wohl auf ein technisches Gebrechen zurückzuführen“, heißt es seitens der Polizei. Konkret soll es zu einem Defekt an der Zuleitung eines PV-Verteilerkastens gekommen sein, der schließlich einen Kabelbrand auslöste.

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