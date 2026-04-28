Seltene Pflanzenarten bei „Grianzeig und Ståchln“

Tipps und Tricks von Experten

Neben Kitz werden am Samstag viele weitere Pflanzenliebhaber ein vielfältiges Angebot sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Sammler präsentieren und ihre Kundinnen und Kunden kompetent beraten: „Die Leute müssen Erfolg haben – wir nehmen uns gerne Zeit für Fragen rund um Anbau und Schädlingsbekämpfung.“