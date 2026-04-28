Marko Arnautovic: „Trainer, meine Schuhe tanzen!“

Ein Mann, ein Wort

Auch David Alaba sorgte für die eine oder andere (Show-) Einlage. Schon als 13-Jähriger an der Schule war er ein echtes „Schlitzohr“, wusste aber genau, wohin der Weg gehen soll. Als ihn sein damaliger Mathe-Lehrer fragte, was er denn einmal werden wolle, antwortete er völlig überzeugt: „Spieler bei Arsenal“. Auf die Nachfrage, was denn der Plan B wäre, legte er trocken nach: „Na gut, dann geh‘ ich zu Chelsea.“