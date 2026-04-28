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Suche nach Ursache

50 Haushalte ohne Wasser: Mutwillige Entnahme?

Kärnten
28.04.2026 13:00
Kein Trinkwasser: Verzweifelte Suche nach Ursache.
Kein Trinkwasser: Verzweifelte Suche nach Ursache.(Bild: P. Huber)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

50 Haushalte haben in der Gemeinde Fresach in Kärnten kein Wasser. Der Hochbehälter ist leer, war kurzzeitig aber wieder voll. Die Ursache dafür ist unklar. Gemeindevertreter schließen eine mutwillige Wasserentnahme nicht aus! 

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Wasser ist lebensnotwendig. Verzweiflung herrscht deshalb in der Gemeinde Fresach. Denn dort haben aktuell 50 Haushalte kein Trinkwasser. „Seit drei Wochen suchen wir nach dem Problem. Der Hochbehälter, der etwa 100.000 Liter Wasser fasst, ist immer wieder leer“, gibt Bürgermeister Gerhard Altziebler bekannt.

Mutwillige Entnahme?
Weil der Hochbehälter vergangene Woche aber wieder voll war, kann der Ortschef eine missbräuchliche Entnahme nicht ausschließen. „Es kann durchaus sein, dass hier mutwillig Wasser entnommen wird. Denn bei einem Rohrbruch füllt sich der Hochbehälter nicht wieder“, zeigt er sich verärgert. „Das Thema geht uns allen unter die Haut“, zeigt er sich besorgt. 

Kostenlose Wasserausgabe
Dank eines Zwischenbehälters ist wenigstens der Hauptort der Gemeinde mit Wasser versorgt. „Für die betroffenen Bewohner geben wir im Gemeindeamt kostenlos Wasser aus.“ 

Nun ist man auf der Suche nach der Ursache. „Ob wirklich jemand dahintersteckt, oder ob es irgendwo einen Rohrbruch gibt, wird sich herausstellen. Wir bitten jedenfalls um Mithilfe auch aus der Bevölkerung. Denn wir befinden uns in einer Trockenphase, in der das Wasser ohnehin schon knapp ist!“

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