50 Haushalte ohne Wasser: Mutwillige Entnahme?

Mutwillige Entnahme?

Weil der Hochbehälter vergangene Woche aber wieder voll war, kann der Ortschef eine missbräuchliche Entnahme nicht ausschließen. „Es kann durchaus sein, dass hier mutwillig Wasser entnommen wird. Denn bei einem Rohrbruch füllt sich der Hochbehälter nicht wieder“, zeigt er sich verärgert. „Das Thema geht uns allen unter die Haut“, zeigt er sich besorgt.