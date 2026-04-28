Tiroler Gemeinden rufen zum Wassersparen auf

Wasserknappheit und ausbleibende Niederschläge in Osttirol sorgen in der Gemeinde Iselsberg-Stronach dafür, dass der Bürgermeister dazu aufruft, Wasser zu sparen. Diese Maßnahme gilt bis auf Weiteres. Auch in Nordtirol gibt es solche Maßnahmen.
„Aufgrund auftretender Wasserknappheit und ausbleibender Niederschläge im Gemeindegebiet wurde hierzu eine ortspolizeiliche Verordnung erlassen“, heißt es auf der Website der Gemeinde Iselsberg-Stronach.
Dort erklärt Bürgermeister Gerhard Wallensteiner, dass der Wasserverbrauch für einige Angelegenheiten verboten ist. Darunter fallen etwa die Bewässerung von Gärten und Rasenflächen, das Waschen von Autos, das Befüllen von Schwimmbecken oder Pools.
Auch der Wasserverbrauch sei auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. Der Erlass gilt seit Montag. Jegliche Verwendung „die nicht der Versorgung von Personen und Tieren sowie der Körperpflege dienen, ist mit sofortiger Wirkung untersagt.“
Waldbrandgefahr hoch
Ein weiterer Grund, Wasser zu sparen, ist die Gefahr von Waldbränden. Deshalb gilt, in Wäldern und im Nahbereich von Wäldern ein Entzünden von Feuern, das Hantieren mit Feuer oder das Rauchen zu unterlassen. Die Verordnung gilt bis auf Widerruf.
Wassersparen auch in Nordtirol
Auch in der Gemeinde Reith im Alpbachtal ruft die Gemeinde dazu auf, Wasser zu sparen. Auch hier sind die Gründe die anhaltende Trockenperiode und fehlende Niederschläge. Im Aufruf heißt es weiter: „Um die Versorgung aller Haushalte mit ausreichend Trinkwasser weiterhin sicherstellen zu können, ersuchen wir eindringlich, um eure Unterstützung.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.