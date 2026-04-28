Tiroler Gemeinden rufen zum Wassersparen auf

Wassersparen auch in Nordtirol

Auch in der Gemeinde Reith im Alpbachtal ruft die Gemeinde dazu auf, Wasser zu sparen. Auch hier sind die Gründe die anhaltende Trockenperiode und fehlende Niederschläge. Im Aufruf heißt es weiter: „Um die Versorgung aller Haushalte mit ausreichend Trinkwasser weiterhin sicherstellen zu können, ersuchen wir eindringlich, um eure Unterstützung.“