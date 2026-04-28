Asfinag investiert erstmals über 2 Milliarden Euro

Gleichzeitig forciert man den Umstieg auf die digitale Vignette. Heuer ist bekanntlich das letzte Jahr der „Klebe-Vignette“, ab 2027 gibt es diese nur mehr digital. Dazu will man die Vertriebsstützpunkte von 3500 auf 4500 erhöhen und die derzeit etwa 100 Automaten (etwa an Grenzstellen) punktuell weiter aufstocken. Aktuell sind 80 Prozent aller Pkw-Jahresvignetten schon digital.