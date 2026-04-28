„12 Grad sind schon lang keine Challenge mehr“

Immer kälter, immer höher

Dafür erklimmt er nach wie vor die höchsten Berge und bringt seinen Körper beim Eisbaden an die Grenzen. „Eisbaden ist gesund, das weiß man ja“, scherzt Wundsam. Da er auch schon bei -12 Grad Außentemperatur sein tägliches Bad im Naturgewässer genoss, war der Sprung in den Donaukanal vor wenigen Tagen keine wirkliche Herausforderung mehr: „Mir ist dabei schon lange nicht mehr kalt!“ Dabei hatte das Wasser gerade mal 12 Grad.