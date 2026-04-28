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Tischtennis:

ÖTTV-Frauen fertigen zum Team-WM-Auftakt Angola ab

Sport-Mix
28.04.2026 14:01
Sofia Polcanova
Sofia Polcanova(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Tischtennis-Frauen sind mit einem erwartet klaren 3:0-Sieg über Angola in die Team-Weltmeisterschaft in London gestartet. Sofia Polcanova, Karoline Mischek und Nina Skerbinz gaben am Dienstag gegen die Afrikanerinnen keinen Satz ab und stehen damit durch das Nichtantreten von Ghana fast sicher im Sechzehntelfinale. Am Donnerstag (11 Uhr) kommt es zum Duell mit Favorit Puerto Rico und damit um den Sieg in Gruppe 14.

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Puerto Ricos nicht ausgetragenes Duell gegen Ghana wurde mit 3:0 gewertet. Die Gruppensieger haben ihr Ticket für die am Samstag beginnende K.o-Phase fix, auch die sechs besten Zweiten von 14 Pools steigen ins Sechzehntelfinale auf. Die restlichen acht Gruppenzweiten müssen in ein Play-off. Österreichs Männer starten am Mittwoch (11 Uhr) mit dem Spiel gegen Malaysia ins Turnier.

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