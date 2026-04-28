ÖTTV-Frauen fertigen zum Team-WM-Auftakt Angola ab

Österreichs Tischtennis-Frauen sind mit einem erwartet klaren 3:0-Sieg über Angola in die Team-Weltmeisterschaft in London gestartet. Sofia Polcanova, Karoline Mischek und Nina Skerbinz gaben am Dienstag gegen die Afrikanerinnen keinen Satz ab und stehen damit durch das Nichtantreten von Ghana fast sicher im Sechzehntelfinale. Am Donnerstag (11 Uhr) kommt es zum Duell mit Favorit Puerto Rico und damit um den Sieg in Gruppe 14.