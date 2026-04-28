Noch ein ORF-Experte: Auch Ivanschitz analysiert

Die Expertenmannschaft des ORF wächst weiter: Auch Andreas Ivanschitz wird die WM im kommenden Sommer für den Öffentlich-Rechtlichen analysieren.
Herbert Prohaska, Peter Stöger, Andreas Herzog, Roman Mählich, Helge Payer und Viktoria standen schon in der Startformation, jetzt gesellt sich mit Ivanschitz noch eine prominenter Name dazu. Der Ex-Teamkapitän stößt ebenso neu dazu wie Jasmin Eder. Ivanschitz will seine Rolle für den ORF „nicht zu verkopft angehen, sondern authentisch und unterhaltsam“ und hofft auf spannende Spiele, damit das Kommentieren noch mehr Spaß macht.
Kein Spaß
Kein Spaß werden jedenfalls die Anpfiffzeiten, mit denen Fußball-Fans und damit auch die Kommentatoren und Experten konfrontiert sind. Die beiden vom ORF übertragenen Gruppenspiele der ÖFB-Elf gegen Jordanien (17. Juni, 6 Uhr Früh) und Algerien (28. Juni, 4 Uhr Früh) starten nicht gerade zur Primetime. „Ja, es wird für uns alle herausfordernd – auch für die Fans“, seufzte Peter Stöger, der wieder für den ORF vor die Kamera tritt.
Andreas Herzog wurde für die WM von Sky ausgeliehen. Er selbst kickte einst in den USA und war dort auch als Trainer beschäftigt. „Ich verfolge noch stark, was drüben abläuft. Sportlich wird das ein richtig tolles Event“, zeigte er sich sicher, dass das Einschalten dennoch lohnt.
150 Live-Stunden
Es ist eine Fußball-WM gigantischen Ausmaßes, die auf Fans von 11. Juni bis 19. Juli in Kanada, Mexiko und den USA wartet. Das verdeutlicht auch der Umstand, dass der ORF trotz 50:50-Aufteilung mit ServusTV 150 Live-Stunden im Gepäck hat. Mit dem Salzburger Privatsender kooperiert das öffentlich-rechtliche Medienhaus auch in den Bereichen Produktion und Technik, was mehr Mittel für Experten und ein optimiertes ORF-Studio übrig lässt.
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