Noch ein ORF-Experte: Auch Ivanschitz analysiert

Kein Spaß

Kein Spaß werden jedenfalls die Anpfiffzeiten, mit denen Fußball-Fans und damit auch die Kommentatoren und Experten konfrontiert sind. Die beiden vom ORF übertragenen Gruppenspiele der ÖFB-Elf gegen Jordanien (17. Juni, 6 Uhr Früh) und Algerien (28. Juni, 4 Uhr Früh) starten nicht gerade zur Primetime. „Ja, es wird für uns alle herausfordernd – auch für die Fans“, seufzte Peter Stöger, der wieder für den ORF vor die Kamera tritt.