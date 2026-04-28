Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Nicht zu verkopft“

Noch ein ORF-Experte: Auch Ivanschitz analysiert

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
28.04.2026 14:36
Einst auf dem Spiel ein Zehner, bei der WM soll Andreas Ivanschitz für den ORF das verbale Spiel ...
Einst auf dem Spiel ein Zehner, bei der WM soll Andreas Ivanschitz für den ORF das verbale Spiel gestalten.(Bild: Imre Antal)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Expertenmannschaft des ORF wächst weiter: Auch Andreas Ivanschitz wird die WM im kommenden Sommer für den Öffentlich-Rechtlichen analysieren.

0 Kommentare

Herbert Prohaska, Peter Stöger, Andreas Herzog, Roman Mählich, Helge Payer und Viktoria standen schon in der Startformation, jetzt gesellt sich mit Ivanschitz noch eine prominenter Name dazu. Der Ex-Teamkapitän stößt ebenso neu dazu wie Jasmin Eder. Ivanschitz will seine Rolle für den ORF „nicht zu verkopft angehen, sondern authentisch und unterhaltsam“ und hofft auf spannende Spiele, damit das Kommentieren noch mehr Spaß macht.

Kein Spaß
Kein Spaß werden jedenfalls die Anpfiffzeiten, mit denen Fußball-Fans und damit auch die Kommentatoren und Experten konfrontiert sind. Die beiden vom ORF übertragenen Gruppenspiele der ÖFB-Elf gegen Jordanien (17. Juni, 6 Uhr Früh) und Algerien (28. Juni, 4 Uhr Früh) starten nicht gerade zur Primetime. „Ja, es wird für uns alle herausfordernd – auch für die Fans“, seufzte Peter Stöger, der wieder für den ORF vor die Kamera tritt.

Lesen Sie auch:
Peter Stöger
„Coole Sache“
Jetzt ist‘s fix! Peter Stöger hat einen neuen Job
13.04.2026

Andreas Herzog wurde für die WM von Sky ausgeliehen. Er selbst kickte einst in den USA und war dort auch als Trainer beschäftigt. „Ich verfolge noch stark, was drüben abläuft. Sportlich wird das ein richtig tolles Event“, zeigte er sich sicher, dass das Einschalten dennoch lohnt.

Lesen Sie auch:
Herbert Prohaska, Andreas Herzog, Ingrid Thurnher und Rainer Pariasek.
Jetzt fix
Andreas Herzog wird während der WM ORF-Experte!
31.03.2026

150 Live-Stunden
Es ist eine Fußball-WM gigantischen Ausmaßes, die auf Fans von 11. Juni bis 19. Juli in Kanada, Mexiko und den USA wartet. Das verdeutlicht auch der Umstand, dass der ORF trotz 50:50-Aufteilung mit ServusTV 150 Live-Stunden im Gepäck hat. Mit dem Salzburger Privatsender kooperiert das öffentlich-rechtliche Medienhaus auch in den Bereichen Produktion und Technik, was mehr Mittel für Experten und ein optimiertes ORF-Studio übrig lässt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
28.04.2026 14:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
126.283 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
109.217 mal gelesen
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Steiermark
Ehefrau erschossen: Ganzer Ort in Schockstarre
102.162 mal gelesen
In diesem Haus, mitten in einer idyllischen Wohngegend im Heimschuher Ortsteil Unterfahrenbach, ...
Innenpolitik
SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage
1774 mal kommentiert
Wien schafft Zukunft – aber wohl nicht mit Bablers Hilfe ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1606 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um Milliarden
1446 mal kommentiert
Montagmittag klärten Babler, Stocker und Meinl-Reisinger die letzten Details zum Budget unter ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Herzog packt aus
Marko Arnautovic: „Trainer, meine Schuhe tanzen!“
„Nicht zu verkopft“
Noch ein ORF-Experte: Auch Ivanschitz analysiert
Legenden-Sohn verletzt
ÖFB-Gegner zittert kurz vor WM um seinen Torwart
Spieler atmen auf
FIFA beschließt neue Karten-Regel bei Fußball-WM
„Zu 100 Prozent“
WM-Kader? Janko spricht sich für LASK-Kicker aus

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf